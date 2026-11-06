«Локомотив» и «Рубин» не забили голов в первом тайме матча РПЛ

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом тайме матча 14-го тура чемпионата России — 0:0. Московская команда нанесла 6 ударов по воротам за первую половину. Казанцы — 11. Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва) «Локомотив» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ