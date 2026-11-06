ЭСК поддержала два решения Капленкова в матче между ЦСКА и «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС объявила решения по двум эпизодам в матче 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — ЦСКА.

Игра прошла 1 ноября и завершилась ничьей со счетом 0:0. На 48-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол полузащитника «Оренбурга» Дамиана Пуэблы из-за офсайда у форварда Гедеона Гузины. ЭСК единогласно решила, что главный арбитр Игорь Капленков правильно отменил взятие ворот ЦСКА.

«Нападающий «Оренбурга» Гедеон Гузина находился в положении «вне игры». Гузина находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок команды ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров. ВАР верно определил точки игроков, по которым были построены офсайдные линии. Решение о положении «вне игры» является фактическим. Гол отменен верно», — говорится в мотивировке.

Также ЭСК единогласно пришла к выводу, что судья правильно не назначил пенальти в ворота армейцев на 69-й минуте.

«Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров не нарушает правила в единоборстве за позицию с нападающим «Оренбурга» Гедеоном Гузиной. Оба игрока обоюдно использовали руки в борьбе за более выгодную позицию, и со стороны защитника не было наказуемых действий в отношении соперника», — подчеркнули в ЭСК.

ЦСКА с 26 очками после 13 матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (17 очков) располагается на восьмой позиции.