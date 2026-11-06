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Судейство

ЭСК поддержала два решения Капленкова в матче между ЦСКА и «Оренбургом»

Алина Савинова

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС объявила решения по двум эпизодам в матче 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — ЦСКА.

Игра прошла 1 ноября и завершилась ничьей со счетом 0:0. На 48-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол полузащитника «Оренбурга» Дамиана Пуэблы из-за офсайда у форварда Гедеона Гузины. ЭСК единогласно решила, что главный арбитр Игорь Капленков правильно отменил взятие ворот ЦСКА.

«Нападающий «Оренбурга» Гедеон Гузина находился в положении «вне игры». Гузина находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок команды ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров. ВАР верно определил точки игроков, по которым были построены офсайдные линии. Решение о положении «вне игры» является фактическим. Гол отменен верно», — говорится в мотивировке.

Также ЭСК единогласно пришла к выводу, что судья правильно не назначил пенальти в ворота армейцев на 69-й минуте.

«Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров не нарушает правила в единоборстве за позицию с нападающим «Оренбурга» Гедеоном Гузиной. Оба игрока обоюдно использовали руки в борьбе за более выгодную позицию, и со стороны защитника не было наказуемых действий в отношении соперника», — подчеркнули в ЭСК.

ЦСКА с 26 очками после 13 матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (17 очков) располагается на восьмой позиции.

Источник: https://www.rfs.ru/news/225510
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

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 7
П
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Педро

Зенит

 6
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Максим Глушенков

Зенит

 4
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Спартак

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