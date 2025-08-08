«Динамо» Махачкала и «Акрон» встретятся в матче 4-го тура чемпионата России в пятницу, 8 августа. Игра состоится на «Анжи Арене» в Каспийске, начало — в 20.00 по московскому времени.

Основные события игры «Динамо» Махачкала — «Акрон» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

08 августа, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)

В прямом эфире встречу махачкалинцев и тольяттинцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В сезоне-2024/25 команды дважды встречались в чемпионате России. В 13-м туре клубы сыграли вничью в Каспийске (1:1), а в 27-м туре «Акрон» одержал победу в Самаре со счетом 1:0.