Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

8 августа, 17:39

Мостовой — о продлении Умярова: «Лидер — тот, кто забивает по 10-15, а Наиль — обычный футболист»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о продлении контракта полузащитника Наиля Умярова со «Спартаком».

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано до лета 2029 года.

«Продлили и продлили. Что здесь говорить? На фоне покупок за 20-30 миллионов евро любой русский с продлением — это уже хорошо. Правильно сделали. Но я не скажу, что Умяров чем-то впечатляет. Обычный футболист. Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит! Какой лидер? Лидер — тот, кто забивает по 10-15, а Наиль — обычный футболист. Но хорошо, что его продлили, потому что он россиянин», — сказал Мостовой «СЭ».

Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. За основную команду полузащитник провел 168 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
Наиль Умяров
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Дублирующих составов у команд 1 лиги первенства СССр отродясь не было. Максимум при командах мастеров были футбольнве группы подготовки. Нынеший Умяр не попал бы ни в одну команду 2-й лиги в любой территориальной зоне. Там играли нормально подготовленные футболисты.

    10.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    У Умярова вроде не та позиция, чтоб голеадорить

    09.08.2025

  • Иван

    совсем дурак уже

    09.08.2025

  • vladmad_75

    Ага, особливо я помню, как на ЧМ забивал Мостовой за сборную. Ой, а его ж там не было ))) Считать ли его теперь не лидером сборной России тех времён? Зато письма строчил... Там видать лидером был. Иногда конечно лучше подумать. 10-15 за сезон у нас прям все забивают да? Дзюба в Акроне не лидер, не. Он же 9 голов забил ))) Но! Для постоянно играющего полузащитника 3 гола в 28 матчах всё же результат явно не тянет даже на "хороший". Тут конечно Царь прав. Средний игрок, прямо скажем.

    09.08.2025

  • alex-ls

    как Акинфеев столько забивал не понятно или Игнашевич

    09.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    поколение умяровых - это вообще какой-то шлак...типичный пример деградации футболиста...обычный футболист - это футболист уровня команды высшей лиги времени СССР (Нефтчи там или Кайрата)....умяровым в то время нереально было бы даже пробиться в дубль команд первой лиги, типа молдаванской Нистру или Спартака Орджоникидзе...вообще бы не потянул..даже не рассматривали бы

    08.08.2025

  • Старшой0754

    Потому что при стандартах они всегда в штрафной, а опорники на подборах.

    08.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Центральный защитник Игнашевич 541 матч в РПЛ за ЦСКА - 46 голов Защитник Дивеев 172 матча в РПЛ за ЦСКА - 17 голов Опорный полузащитник Умяров 168 игр в РПЛ за Спартак - 5 голов Вопрос ?! Почему центральный защитник забил больше чем опорный хав?!

    08.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Каспий Ты как там? Залёг на дно?! Алиевские псы идут по пятам! Пока сиди в землянке и не рыпайся!

    08.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    168 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Дай БОГ Спартаку побольше таких футболистов!

    08.08.2025

  • Каспийский берег

    при чем здесь позиция, я про результативность.... умяров больше разрушитель чем созидатель

    08.08.2025

  • Каспийский берег

    я тебя, сопля, прстоянно высмаркиваю

    08.08.2025

  • abhr58

    Давно замечено , что с глубиной мысли у Мостового полное отсутствие , хотя футболистом был неплохим , но сам он забивал ли по 15 за сезон ?

    08.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    У него точно лицензия на тренера есть, если он такие вещи про разрушителя-опорника вещает???:rofl::rofl::rofl::rofl: По логике Сашки, Максименко обычный плохой игрок. Он не забивает и 5. Умяр - рояль таскает и иногда забивает не только в свои:yum::yum::yum:

    08.08.2025

  • Mike101

    Ну зачем вы такие глупости печатаете и так уже давно всем понятно, что интеллект Мостового слабенький.

    08.08.2025

  • анатолий еремин

    А Романцев что разве был опорным полузащитником?Вы немножко не в ту степь. Всюкарьеру или крайний чаще левый или центральный защитник.Может игр пять и сыграл опорника. но не более.

    08.08.2025

  • rac135

    А кто же тогда король Америки Энрике, забивший 2 гола?)

    08.08.2025

  • TokTram_

    Вратари и защитники тихо плачут в уголке после слов злого дяди.

    08.08.2025

  • Спринт

    Соплю всморкни .. сдрызднесь .. **

    08.08.2025

  • Diman_madridista

    Сам то Мостовой стабильно по 10-15 за сезон забивал, как сейчас помню

    08.08.2025

  • Олег

    Какой же он дурак, ей богу...

    08.08.2025

  • hattabych

    Отличная новость. Умяров лучший на своей позиции из россиян.

    08.08.2025

  • Каспийский берег

    ПнХсущество тупое.....и кора засунь себе в богаз

    08.08.2025

  • Спринт

    ..кора-богаз-гол, Онопко и Пятницкий немало забивали и их сравнивать с каким то недоучкой Умяром и с алкашом Романцем - то удел таких корабогазгольцев .. **

    08.08.2025

  • Каспийский берег

    Тупорылый Мост совсем запиииии. Онопко был капитан и лидер. Он по сколько забивал? А Пятницкий? А Романцев? Если человек идиот....то это надолго.

    08.08.2025

  • Спринт

    Умяров слаб в выборе позиции и не вдадеет навыками грамотного отбора мяча, и поэтому проигрывая позицию, постоянно играет грубо. Поле совершенно не видит и способен только отдать ближнему и поперек. Как опорный хав игает всегда невпопад. Единственно, что другого, более толкового в составе нет. Из-за этого и получает место в основе.

    08.08.2025

  • Семь ветров

    Дело Умярова - разрушать замыслы соперника, и начинать атаки Спартака, и с этим он прекрасно справляется. Выросла своя "Собака", пока искали (зачем то) за границей. Жаль что Царь не в курсе роли Умярова на поле, вроде ж даже тренерскую корку сделал.

    08.08.2025

  • Maxlav Kysik

    В случае Спартака-хотя бы 10-15 обостряющих передач

    08.08.2025

    • «Рубину» предложили рассмотреть кандидатуру албанского хавбека из «Лечче»

    «Динамо» Махачкала — «Акрон»: трансляцию матча РПЛ онлайн
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости