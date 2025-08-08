Мостовой — о продлении Умярова: «Лидер — тот, кто забивает по 10-15, а Наиль — обычный футболист»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о продлении контракта полузащитника Наиля Умярова со «Спартаком».

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано до лета 2029 года.

«Продлили и продлили. Что здесь говорить? На фоне покупок за 20-30 миллионов евро любой русский с продлением — это уже хорошо. Правильно сделали. Но я не скажу, что Умяров чем-то впечатляет. Обычный футболист. Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит! Какой лидер? Лидер — тот, кто забивает по 10-15, а Наиль — обычный футболист. Но хорошо, что его продлили, потому что он россиянин», — сказал Мостовой «СЭ».



Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. За основную команду полузащитник провел 168 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.