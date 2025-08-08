«Пари НН» вернется на домашний стадион в октябре

Директор ГАУ НО Стадион «Нижний Новгород» Валерий Мочалов сообщил, что «Пари НН» вернется на домашний стадион в октябре.

Команда не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами.

«Ремонтные работы на Стадионе «Совкомбанк Арена» должны быть завершены в августе, после чего планируется реновация газона. Ожидается, что команда вернется на свою домашнюю арену в октябре 2025 года. В настоящее время на стадионе проводятся работы по восстановлению кровли, покраске несущих конструкций в бело-синие цвета и ремонт подстилобатного пространства в секторе А. Ремонт архитектурной подсветки завершен. На данный момент общая готовность объекта составляет 95 процентов», — цитирует Мочалова odds.ru.

