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«Динамо» — «Локомотив» Паршивлюк получил красную карточку

20:41
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк получил красную карточку во втором тайме матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Отметим, что до этого в составе «Локо» были удалены защитник Слободан Райкович и голкипер Гильерме.

Динамо — Локомотив

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