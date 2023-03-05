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«Динамо» — «Крылья Советов»: судью подвел его помощник, гол был ошибочно засчитан

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Иван Сиденков.
Эпизод матча «Динамо» — «Крылья Советов».
1/2

На 17-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» арбитр Иван Сиденков ошибочно зафиксировал взятие ворот бело-голубых.

Его подвел второй ассистент Наиль Сейфетдинов, который в простой ситуации не определил положение «вне игры» у Глена Бейла. Тот в момент передачи Бенхамина Гарре забежал за линию офсайда — ассистент РПЛ обязан «брать» такие эпизоды без помощи ВАР.

Эпизод матча «Динамо» — «Крылья Советов».

На помощь Сиденкову и Сейфетдинову пришли видеоассистенты Анатолий Жабченко и Денис Березнов. В чемпионате России-2022/23 не используются виртуальные офсайдные линии, но и без них было легко определить, что взятие ворот следует отменить и назначить свободный удар в пользу «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Иван Сиденков
7
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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