«Динамо» — «Крылья Советов»: судью подвел его помощник, гол был ошибочно засчитан

На 17-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» арбитр Иван Сиденков ошибочно зафиксировал взятие ворот бело-голубых.

Его подвел второй ассистент Наиль Сейфетдинов, который в простой ситуации не определил положение «вне игры» у Глена Бейла. Тот в момент передачи Бенхамина Гарре забежал за линию офсайда — ассистент РПЛ обязан «брать» такие эпизоды без помощи ВАР.

Эпизод матча «Динамо» — «Крылья Советов».

На помощь Сиденкову и Сейфетдинову пришли видеоассистенты Анатолий Жабченко и Денис Березнов. В чемпионате России-2022/23 не используются виртуальные офсайдные линии, но и без них было легко определить, что взятие ворот следует отменить и назначить свободный удар в пользу «Динамо».