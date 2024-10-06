«Динамо» — ЦСКА: видео голов матча РПЛ

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В воскресенье, 6 октября, ЦСКА добился гостевой победы над московским «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России — 2:1.

17-я минута. Файзуллаев — 0:1

55-я минута. Карраскаль — 1:1

89-я минута. Мусаев — 1:2