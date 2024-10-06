Пьянич — о матче с «Динамо»: «ЦСКА заслужил победу. Могли забивать 3-4 мяча»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал победу в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

«Хороший матч. Думаю, мы заслужили победу. Три очка — очень важно. Могли забивать 3-4. Атмосфера? Великолепно! Очень рад», — сказал Пьянич.

26 сентября 34-летний босниец перешел в ЦСКА на правах свободного агента. 1 октября Пьянич дебютировал за клуб в матче FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:0), а 6 октября сыграл первый матч в РПЛ против «Динамо» (2:1).