Алаев — о популярности футбола в России: «20 лет назад была другая геополитическая ситуация»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал исследование ВЦИОМ о популярности футбола в России.

— Я не специалист по социологии. И, наверное, 1600 респондентов достаточно, — сказал Алаев. — Конечно же, мы будем изучать это. Сказать, что это главный индикатор популярности, я так не думаю. Трудно сравнивать с 20-летними данными. 20 лет назад была другая геополитическая ситуация. Поэтому сравнивать некорректно. Я хожу на детские соревнования, они играют тремя составами — туда просто не попасть. Поэтому, странно, кто заказал это исследование, странно.

— Кажется аудитория стала моложе, кажется, такого не было раньше?

— Чем больше разных поклонников, тем лучше.

По данным ВЦИОМ, с 2005 по 2024 год количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Александр Абустин