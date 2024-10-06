Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:14

Алаев — о популярности футбола в России: «20 лет назад была другая геополитическая ситуация»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал исследование ВЦИОМ о популярности футбола в России.

— Я не специалист по социологии. И, наверное, 1600 респондентов достаточно, — сказал Алаев. — Конечно же, мы будем изучать это. Сказать, что это главный индикатор популярности, я так не думаю. Трудно сравнивать с 20-летними данными. 20 лет назад была другая геополитическая ситуация. Поэтому сравнивать некорректно. Я хожу на детские соревнования, они играют тремя составами — туда просто не попасть. Поэтому, странно, кто заказал это исследование, странно.

— Кажется аудитория стала моложе, кажется, такого не было раньше?

— Чем больше разных поклонников, тем лучше.

По данным ВЦИОМ, с 2005 по 2024 год количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Александр Абустин

Александр Алаев
Читайте также
Сын погибшего ватерполиста Акимова рассказал о включении отца в Зал мировой славы
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
ВАДА запретило баскскую пелоту на Панамериканских играх
Файзуллаев отмечал день рождения, Карраскаль мстил армейцам, Николич сходил с ума с заменами. Что произошло в матче «Динамо» – ЦСКА
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Популярное видео
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 2 : 2
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 1 : 0
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 3 : 0
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 2 : 0
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 1 : 1
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 0
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 4 : 0
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости