Диарра объявил о завершении карьеры и "забыл" о том, что играл за "Локомотив"

Полузащитник Лассана Диарра объявил о завершении карьеры. Сегодня стало известно, что 33-летний игрок расторг контракт с "ПСЖ".

"Пришло время "повесить бутсы на гвоздь", как говорится. Я моного отдал футболу, и многое получил благодаря ему. Это настоящая школа мужества. Я не говорю, что все сделал идеально, но делал это с сердцем, страстью и добротой.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении карьеры. Вспоминаю о клубах, тренерах, педагогах и товарищах по команде, которые были частью моей жизни на протяжении всех этих лет. Никогда не забуду свой первый вызов в сборную в 2007 году. Надеть футболку сборной - мечта всех футболистов. Я переворачиваю страницу, но ничего не забываю. Я буду продолжать работать с энтузиазмом, решимостью и искренностью в своих новых проектах", - написал Диарра в Инстаграме.

К записи он приложил фотоколлаж, на котором изображен в форме команд, за которые выступал. Кроме "ПСЖ" и сборной Франции, это французские "Гавр" и "Марсель", английские "Арсенал", "Челси" и "Портсмут", испанский "Реал", "Аль-Джазира" из ОАЭ и российский "Анжи".

Француз забыл только об одном клубе - московском "Локомотиве", за который выступал в сезоне-2013/14. Между игроком и клубом возник спор по поводу расторжения контракта. Диарра самовольно покинул железнодорожников, за что получил штраф в размере 10 миллионов евро.