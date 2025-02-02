Ди Марцио: «Спартак» и «Торино» согласовали трансфер Илича

Полузащитник «Торино» Иван Илич в ближайшее время перейдет в «Спартак», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, клубы согласовали трансфер 23-летнего серба за сумму около 20 миллионов евро, включая бонусы.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.