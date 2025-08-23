«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Мостовой открыл счет с пенальти

«Зенит» вышел вперед в матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

На 30-й минуте судья Павел Кукуян поставил пенальти в ворота гостей после нарушения правил Сосланом Кагермазовым. Пенальти реализовал Андрей Мостовой.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.