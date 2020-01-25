Деян Радонич: «У «Крыльев Советов» достаточно качества для того, чтобы занять лучшую позицию в РПЛ»

Нападающий «Крыльев Советов» Деян Радонич рассказал о зимних сборах с клубом.

— Почти везде каждую зиму и лето — сборы, — цитирует Радонича официальный сайт клуба. — В Хорватии аналогичная система с перерывом зимой. Наоборот, единственный раз за карьеру у меня не было зимних сборов, когда играл в Израиле. Там играют всю зиму, потому что погода хорошая. Так что я привык к зимним сборам, это не новое для меня.

— Как тебе тренировочный процесс и сборы под руководством Миодрага Божовича?

— Тренировки хорошие. Конечно, вначале сбора мы бегали чуть больше обычного, но это тоже нормально. По опыту летних сборов, я уверен, что и на этот раз дальше все пойдет отлично. На мой взгляд, как мне показалось по ходу сезона, мы одна из самых бегущих команд, так что к тренировкам вопросов нет.

— «Крылья» сейчас внизу таблицы. Что бы ты хотел сказать болельщикам перед второй частью сезона?

— Прежде всего отмечу, что я очень разочарован. Во-первых, думаю, что Самара и Самарская область заслуживают, чтобы команда играла в премьер-лиге, ведь здесь живут очень хорошие люди. Во-вторых, я действительно уверен, что мы сможем остаться в РПЛ. У нас достаточно качества для того, чтобы занять лучшую чем сейчас позицию. Мы на предпоследнем месте. Но у этого несколько причин — иногда решения судей, иногда наша плохая форма, отсутствие некоторых игроков. Иногда именно эти факторы оказывают ключевое влияние на то останешься ты в лиге или нет. Чтобы сохранить свое место в премьер-лиге, у нас есть 11 игр впереди и все необходимое. И я на 100% уверен, что мы выполним задачи. Потому что, по моим наблюдениям, мы лучше наших прямых конкурентов.