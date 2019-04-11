"Девушка попыталась закрыть меня своим телом меня, ее просто сдернули – отвали, не мешай". Водитель Соловчук – о Кокорине и Мамаеве

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Девушки среди указанных лиц были?

– Были. Одна девушка кричала и просила их остановиться. В какой-то момент попыталась закрыть своим телом меня. Ее просто сдернули с меня, сказали: отвали, не мешай, – сказал Соловчук.

– Она один раз попыталась закрыть?

– Конкретная попытка была одна. Она потом просто ходила и просила прекратить.

– На нее отреагировали?

– Судя по тому, что меня избивали, нет.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9 и 10 апреля выступили свидетели по данному делу.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Дмитрий Зеленов)

Водитель Соловчук дает показания. Live!