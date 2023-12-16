Девушка обвинила игрока ЦСКА Мендеса в том, что он бросил ее во время беременности

София Пинто обвинила полузащитника ЦСКА и сборной Чили Виктора Мендеса в том, что он бросил ее во время беременности.

«Скажите Виктору Фелипе Мендесу, что до рождения его сына осталась неделя, чтобы он наконец ответил на сообщение после 9 месяцев исчезновения и появился в клинике. Я долго молчала. Очевидно, единственный способ добраться до него — обнародовать это», — написала Пинто в своих социальных сетях.

24-летний Мендес летом 2022 года стал игроком ЦСКА. Контракт чилийца рассчитан на три года с возможностью продления. В текущем сезоне Мендес сыграл за армейцев 21 матч во всех турнирах и забил один гол.