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Сегодня, 23:00

Девушка обвинила игрока ЦСКА Мендеса в том, что он бросил ее во время беременности

Ана Горшкова
Корреспондент
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Виктор Мендес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

София Пинто обвинила полузащитника ЦСКА и сборной Чили Виктора Мендеса в том, что он бросил ее во время беременности.

«Скажите Виктору Фелипе Мендесу, что до рождения его сына осталась неделя, чтобы он наконец ответил на сообщение после 9 месяцев исчезновения и появился в клинике. Я долго молчала. Очевидно, единственный способ добраться до него — обнародовать это», — написала Пинто в своих социальных сетях.

24-летний Мендес летом 2022 года стал игроком ЦСКА. Контракт чилийца рассчитан на три года с возможностью продления. В текущем сезоне Мендес сыграл за армейцев 21 матч во всех турнирах и забил один гол.

ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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