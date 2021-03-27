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На просмотре в ЦСКА находится 18-летний защитник

18:50
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В субботу, 27 марта, на стадионе «Октябрь» состоялся спарринг между основной и молодежной командами ЦСКА.

За основной состав всю игру провел центральный защитник Константин Нижегородов, который находится в клубе на просмотре.

18-летний уроженец Москвы последнее время играл в Германии. Он числился в молодежных командах «Шальке» и «Ганзы».

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