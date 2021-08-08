Захарян о победе над ЦСКА: «Пропустили первыми и не вошли в игру, но проявили характер»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, признанный лучшим игроком матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1), прокомментировал победу над армейцами.

«Я думаю, вся команда сегодня хорошо сыграла. Мы проявили характер. Лучшим игроком матча выбрали меня, я очень старался сегодня, заработал пенальти. Не знаю, может, заслуженная награда, может, нет. Может, Даниилу Фомину стоило отдать ее. Индивидуальные награды в команде не обсуждаем, все радуются друг за друга.



Пропустили первыми, не вошли в игру, но показали характер, сыграли в свой футбол. Думаю, что 20 минут первого тайма и весь второй тайм — наши. Думаю, все заслуженно, мы реализовали свои моменты.



На какой позиции мне было удобнее всего играть сегодня? Думаю, с края получилось проявить себя лучше всего, просто я доигрывал матч в центре поля, там была одна борьба, нужно было удержать счет. В целом, мне без разницы — куда тренер поставит, там и играю. Думаю, все были уверены в победе, мы сейчас на ходу, все в хорошей физической форме. Сомнений никаких быть не должно, все идет как надо.



Знал ли я, что на трибуне Карпин? Нет, я не знал, откуда я могу это знать? Просто выхожу и играю каждый матч, вне зависимости от того, кто на трибуне. Тему сборной, конечно, держу в уме, думаю, что все футболисты держат в голове мысли о сборной», — сказал в эфире «Матч Премьер» Захарян.

После победы над ЦСКА «Динамо» вышло на третью строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. На счету бело-голубых 9 очков в 3 матчах, команда уступает лидирующему «Зениту» и идущему на втором месте «Рубину» по разнице забитых и пропущенных мячей.