Депутаты Госдумы попросили оставить «Оренбург» в РПЛ

Член Совета Федерации и депутаты Госдумы направили письма министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ, в которых попросили рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в высшем дивизионе, сообщает «Удар 56».

О такой инициативе написал депутат Игорь Сухарев.

— Сложность ситуации в том, что оренбургский клуб потерпел серию из 6 поражений подряд, в том числе 2 были технические — из-за кадрового голода в команде, — приводит слова Сухарева «Удар 56». — Как известно из новостей, после вспышки коронавирусной инфекции в клубе, 8 спортсменов не могли принимать участие в играх.

После 29 матчей в РПЛ «Оренбург» расположился на последней строчке и вылетел в ФНЛ.