Депутат Милонов: «Российским клубам нужно отказаться от покупки импортных генетических мутантов»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» подвел итоги еврокубкового сезона для российских команд.

«Мы привыкли играть в свой местечковый футбол, — сказал Милонов «СЭ». — Вокруг все меняется: темпы растут, скорости увеличиваются, техника улучшается. А нам комфортно, нам хорошо. У нас не развиваются спортивные школы для подготовки собственных футболистов. Самые богатые клубы покупают очень дорогих игроков, развивают внутренний рынок. Только результата от этого нет. Наши команды не проходят проверку на еврокубковой арене. С моей точки зрения, наш футбол не дотягивает до уровня европейских стран. Мы сами себя фотографируем для плакатиков. Издаем кружечки, лифчики и трусики с символикой клуба, которые продаются как мерч в официальных магазинах. Это все вторично, а первично — это реальный результат, которого у нас пока нет», — сообщил Милонов «СЭ».

Милонов также предположил, как можно изменить ситуацию.

«Я не футбольный эксперт. И было бы смешно мне давать кому-то советы. Мне кажется, результат появится, когда мы будем смотреть на европейский футбол, и когда мы откажемся от покупки импортных генетических мутантов», — добавил Милонов.

Вчера, 25 февраля, в ответной встрече «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» (0:1) и вылетел из Лиги Европы. «Краснодар» был последней командой, представляющей Россию в еврокубках.

(Артем Бухаев)