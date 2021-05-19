Депутат Лебедев: «Болельщики не будут кричать: «Это наши «Лужники»

Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переезде клуба из Черкизово в «Лужники».

«О необходимости реконструкции стадиона заявлял еще Геркус. Но там речь шла именно об улучшении самого стадиона, а не о переезде. Насколько я понимаю, стадион собираются снести, а вместо него построить жилой комплекс. Это недопустимо. Мы отказываем клубам в лицензировании из-за стадионов, но при этом лишаем один из ведущих клубов страны собственной арены. Одна из основных кричалок болельщиков: «Это наше Черкизово». Они не будут кричать: «Это наши «Лужники». Это бред. Как можно снести стадион и построить лужайки с торговыми зданиями?» — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев считает «Лужники» самым неудачным вариантом для переезда.

«По моей информации, рассматривалось два варианта — стадион «Динамо» и «Лужники». Но «Лужники» стали преимуществом потому, что они готовы были предоставить не только стадион, но и тренировочную базу. При всей моей любви к «Локомотиву» — это самый неудачный вариант. Самые топовые матчи с участием нашей команды собирают 20-25 тысяч зрителей, не больше. В «Лужниках» эта посещаемость потеряется. Поддержка чувствоваться не будет. Со времен Семина никто с болельщиками ничего не обсуждал. Без участия болельщиков «Локомотив» бы ничего не завоевал», — добавил Лебедев.

Во вторник, 18 мая, в Сети опубликовали обращение руководства РЖД в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву».

(Владимир Пушкарев)