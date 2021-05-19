Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переезде клуба из Черкизово в «Лужники».

«Клуб потихоньку сливают. Я об этом давно говорил. Я в этом вопросе согласен с Семиным. Ломают наше намоленное место. Стоит хороший стадион, я в нем не вижу следов устарения. Скоро в стране будет только «Локомотив-Кубань» и хоккейный «Локомотив» из Ярославля. Футбольный «Локомотив» сливается. Это хорошая возможность делать деньги. Арену снесут и построят на ее месте жилые дома. Это решение людей у власти, их не интересует развитие спорта. Для меня на этом решении «Локомотив» кончился», — сказал Баринов «СЭ».

Также Баринов считает, что ни один человек кроме Юрия Семина не способен повлиять на это решение.

«С момента ухода Семина болельщиков в клубе считают за пустое место. Несмотря на то, что Николич вроде как что-то показывает, трибуна всё равно кричит про Юрия Павловича. Такого в истории футбола не было. Кроме Семина никто не может сейчас пойти против такого решения. Юрий Павлович был неудобным для руководства, его тут же убрали. Талантливые люди все неудобные, занозу надо было вынуть. А сейчас можно мягким задом усесться в кресло, не чувствуя никаких шероховатостей. Клуб разваливается у нас на глазах», — добавил Баринов.

Во вторник, 18 мая, Telegram-канал «Baza» опубликовал обращение руководства РЖД в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву».

(Владимир Пушкарев)