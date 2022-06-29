Депутат Госдумы призвал «Аталанту» открыть рублевый счет для оплаты трансфера Миранчука
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Аталанта» остановила транши «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.
«Это стопроцентное нарушение соглашения. Такие вещи недопустимы в спорте. Оплата в любом случае должна быть получена. Они должны брать пример с итальянских компаний, которые открыли рублевые счета. Я не думаю, что в нынешних условиях «Локомотив» будет возражать, если он получит оплату в рублях», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Итальянцы должны российскому клубу около 5 миллионов евро. «Локомотив» уже обратился в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации. Если урегулировать не получится, то клуб планирует обратиться в CAS.
Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020-го.
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