Депутат Госдумы призвал «Аталанту» открыть рублевый счет для оплаты трансфера Миранчука

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Аталанта» остановила транши «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

«Это стопроцентное нарушение соглашения. Такие вещи недопустимы в спорте. Оплата в любом случае должна быть получена. Они должны брать пример с итальянских компаний, которые открыли рублевые счета. Я не думаю, что в нынешних условиях «Локомотив» будет возражать, если он получит оплату в рублях», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Итальянцы должны российскому клубу около 5 миллионов евро. «Локомотив» уже обратился в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации. Если урегулировать не получится, то клуб планирует обратиться в CAS.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020-го.