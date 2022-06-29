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В «Оренбурге» рассказали о деталях трансфера Оганесяна из «Спартака»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход нападающего Степана Оганесяна в клуб из «Спартака».

«Мы отслеживали этого игрока и пытались договориться полгода назад о его аренде, еще в предыдущее трансферное окно. Тогда не срослось, но сейчас удалось договориться об аренде игрока. Мы верим, что у Степана есть потенциал и в условиях премьер-лиги он раскроется и станет для нас полезным. Время покажет», — сказал Еремякин «СЭ».

29 июня оренбуржцы арендовали 20-летнего россиянина у красно-белых с правом выкупа.

Оганесян перешел в «Спартак» в феврале 2019 года, с тех пор он принял участие в 2 матчах основной команды и не отличился результативными действиями. На его счету 14 голов и 19 результативных передач в 69 играх за «Спартак-2».

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