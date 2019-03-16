19:23 | Футбол — РПЛ

Денис Рубцов: "Мы с восьмого тура на последнем месте. Болельщики вправе требовать результат"

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Генеральный директор "Енисея" Денис Рубцов на встрече с болельщиками выразил свое мнение о турнирной ситуации клуба.

"Енисей" занимает последнее место в чемпионате России - 11 очков в 19 матчах. В данный момент команда играет на выезде с "Арсеналом" в 20-м туре РПЛ.

 

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Арсенал Т - Енисей

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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