Денис Рубцов: "Мы с восьмого тура на последнем месте. Болельщики вправе требовать результат"

Генеральный директор "Енисея" Денис Рубцов на встрече с болельщиками выразил свое мнение о турнирной ситуации клуба.

"Енисей" занимает последнее место в чемпионате России - 11 очков в 19 матчах. В данный момент команда играет на выезде с "Арсеналом" в 20-м туре РПЛ.

Денис Рубцов: "У тренерского штаба проблем нет - у "Енисея" стабильное финансирование" pic.twitter.com/1MQcrJiH6V – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 16 марта 2019 г.

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