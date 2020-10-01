РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Денис принесет пользу команде». Гунько — о переходе Глушакова в «Химки»

13:17
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился с «СЭ» мнением о переходе Дениса Глушакова в подмосковную команду.

Ранее «СЭ» стало известно, что 33-летний хавбек подписал контракт с «Химками».

— Мы все знаем Дениса Глушакова, — сказал Гунько «СЭ». — Он проявлял себя во всех командах, за которые играл — «Спартак», «Ахмат». Я думаю, он принесёт пользу команде. Есть ребята, у которых нет опыта выступления в Премьер-Лиге. В этом он, конечно, поможет.

— Это шаг назад в карьере?

— А какие ещё варианты у него были? Можно стоять на месте, а можно этот шаг сделать. В любом случае он, как мне кажется, долго принимал это решение.

— Какие перспективы у команды с Глушаковым?

— Будем смотреть, как от действий Глушакова будет расти команда. (Константин Колмаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир