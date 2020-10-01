Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился с «СЭ» мнением о переходе Дениса Глушакова в подмосковную команду.

Ранее «СЭ» стало известно, что 33-летний хавбек подписал контракт с «Химками».

— Мы все знаем Дениса Глушакова, — сказал Гунько «СЭ». — Он проявлял себя во всех командах, за которые играл — «Спартак», «Ахмат». Я думаю, он принесёт пользу команде. Есть ребята, у которых нет опыта выступления в Премьер-Лиге. В этом он, конечно, поможет.

— Это шаг назад в карьере?

— А какие ещё варианты у него были? Можно стоять на месте, а можно этот шаг сделать. В любом случае он, как мне кажется, долго принимал это решение.

— Какие перспективы у команды с Глушаковым?

— Будем смотреть, как от действий Глушакова будет расти команда. (Константин Колмаков)