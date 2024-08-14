Агент Кайо рассказал о серьезности травмы игрока

Футбольный агент Нето Хеновес рассказал о состоянии здоровья защитника «Краснодара» Кайо.

В матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) футболист ушиб ногу.

«Травма Кайо? Все не так плохо, как казалось на первый взгляд. Но за остальными подробностями лучше обратиться в «Краснодар», — цитирует агент «РБ Спорт».