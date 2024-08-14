Агент Кайо рассказал о серьезности травмы игрока
Футбольный агент Нето Хеновес рассказал о состоянии здоровья защитника «Краснодара» Кайо.
В матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) футболист ушиб ногу.
«Травма Кайо? Все не так плохо, как казалось на первый взгляд. Но за остальными подробностями лучше обратиться в «Краснодар», — цитирует агент «РБ Спорт».
В сезоне-2024/25 в активе игрока 5 матчей за «Краснодар» во всех турнирах.
Источник: РБ Спорт
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|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
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|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
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|1
|1
|2
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|4
|
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|1
|1
|2
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|4
|
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|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
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|1-7
|1
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
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ЖК
|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Игорь Дивеев
ЦСКА
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|
Педро
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|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
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Динамо
|3
|1
|0
|
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|0
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