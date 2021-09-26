Денис Макаров: «Я благодарен Слуцкому. Думаю, мы с ним еще пообщаемся»
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров, ставший автором предголевого паса в игре 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0), рассказал, как действовал против бывших партнеров.
— «Динамо» обыгрывает «Рубин» всего лишь в пятый раз в истории. Команде не хватало вас, чтобы обыграть этого соперника?
— Скорее всего, да (улыбается).
— Как вам игралось против бывших партнеров по команде?
— Было приятно сыграть против ребят, потому что я долго с ними был. Считаю, что наша команда справилась. «Рубин» — хороший соперник. Получился интересный, зрелищный матч.
— Как справлялись с тем, что футболисты «Рубина» вас отлично знают?
— Старался играть чуть умнее. Они знают, что у меня сильная левая нога, поэтому старался больше действовать через партнеров, как это получилось в эпизоде с первым голом.
— Сандро Шварц спрашивал какие-нибудь секреты про «Рубин»?
— Нет. Он — тренер, поэтому секреты тут никакие не нужны.
— Не показалось вам, что казанцы чересчур жестко шли против вас в стыки?
— Нет. В каждой игре футболисты идут жестко в стык. Главное — понять, когда ты успеваешь уйти от него, а когда нет.
— Ребята из «Рубина» говорили, что другого варианта вас остановить не было. Вы способны убежать от них.
— Так я и убегал сегодня, было пару раз. Просто соперник хорошо играл в обороне. Повторюсь, «Рубин» — хорошая команда. Мы обыграли их за счет характера и индивидуальных действий.
— Успели пообщаться с Леонидом Викторовичем Слуцким после игры?
— Пообщаться не успели, очень жаль. Я благодарен Леониду Викторовичу. Думаю, мы с ним еще пообщаемся.
— Что вам сказали ребята из «Рубина»?
— Пожелали удачи. Скоро увидимся еще раз.
Дополнительная информация:
https://fcdm.ru/news/denis-makarov-obygrali-rubin-za-scyot-xaraktera-i-individualnyx-deistvii
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