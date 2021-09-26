Денис Макаров: «Я благодарен Слуцкому. Думаю, мы с ним еще пообщаемся»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров, ставший автором предголевого паса в игре 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0), рассказал, как действовал против бывших партнеров.

— «Динамо» обыгрывает «Рубин» всего лишь в пятый раз в истории. Команде не хватало вас, чтобы обыграть этого соперника?

— Скорее всего, да (улыбается).

— Как вам игралось против бывших партнеров по команде?

— Было приятно сыграть против ребят, потому что я долго с ними был. Считаю, что наша команда справилась. «Рубин» — хороший соперник. Получился интересный, зрелищный матч.

— Как справлялись с тем, что футболисты «Рубина» вас отлично знают?

— Старался играть чуть умнее. Они знают, что у меня сильная левая нога, поэтому старался больше действовать через партнеров, как это получилось в эпизоде с первым голом.

— Сандро Шварц спрашивал какие-нибудь секреты про «Рубин»?

— Нет. Он — тренер, поэтому секреты тут никакие не нужны.

— Не показалось вам, что казанцы чересчур жестко шли против вас в стыки?

— Нет. В каждой игре футболисты идут жестко в стык. Главное — понять, когда ты успеваешь уйти от него, а когда нет.

— Ребята из «Рубина» говорили, что другого варианта вас остановить не было. Вы способны убежать от них.

— Так я и убегал сегодня, было пару раз. Просто соперник хорошо играл в обороне. Повторюсь, «Рубин» — хорошая команда. Мы обыграли их за счет характера и индивидуальных действий.

— Успели пообщаться с Леонидом Викторовичем Слуцким после игры?

— Пообщаться не успели, очень жаль. Я благодарен Леониду Викторовичу. Думаю, мы с ним еще пообщаемся.

— Что вам сказали ребята из «Рубина»?

— Пожелали удачи. Скоро увидимся еще раз.