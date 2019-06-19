Денис Глушаков: "Мечтаю однажды вернуться в "Спартак"

Полузащитник Денис Глушаков в своем Инстаграме опубликовал обращение к болельщикам "Спартака". Красно-белые объявили о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию.

– Дорогие болельщики, настало время сказать до свидания. Не хочу с вами прощаться, потому что я надеюсь и мечтаю однажды вернуться в "Спартак". В качестве тренера, менеджера – не знаю. Может, и игроком еще вернусь. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что все годы были с командой. Спасибо, что праздновали вместе незабываемые мгновения чемпионского сезона. Я ухожу ради "Спартака". Понимаю, что это все не утихнет, если я останусь. Для меня важнее "Спартак", чем мое будущее. Я не пропаду, буду играть в футбол, но не знаю, где именно, в какой команде. Так будет лучше для всех.

Хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб за годы совместной работы. Благодарю сотрудников базы, которые многое делали для нас, руководство клуба за доверие, за то, что было со мной на одной волне. Руководство все для команды делало, когда я подходил от имели коллектива. Мне не стыдно ни за что. Я вас люблю очень сильно. Берегите "Спартак". Один за всех и все за одного. Красно-белая семья, удачи.

По информации "СЭ", Глушаков близок к переходу в "Сочи".