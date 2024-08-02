Глушаков: «В будущем и я могу стать главным тренером «Барселоны»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Франком Артигой.

«Прекрасно работаем с Артигой. Возглавит ли он «Барселону» в будущем? Все возможно. И я могу стать главным тренером «Барселоны». Артига — хороший специалист, разбирается в футболе. Он тренировал мировых звезд. С ним все учатся, работают и стремятся на повышение», — цитирует «РБ Спорт» Глушакова.

Ранее Артига работал с юношескими командами «Барселоны».