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Денис Глушаков: «Когда «Спартак» выиграл чемпионство, я был уже подшофе»

23:08
Денис Глушаков празднует чемпионство &quot;Спартака&quot;, 2017 год. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Денис Глушаков празднует чемпионство &quot;Спартака&quot;, 2017 год. Фото Никита Успенский, "СЭ"
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Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как встретил чемпионство «Спартака» в 2017 году. По словам футболиста, он был выпивший, поскольку поминал своего дядю, экс-игрока красно-белых Валерия Глушакова.

— Когда мы выиграли чемпионство, я был уже подшофе, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ». — Было 40 дней со смерти дяди, я уже выпил. Когда мне сказали, что мы чемпионы, были слезы, радость. Я взял банку и пошел на стадион. Потом все меня искали с банкой.

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