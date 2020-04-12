Денис Глушаков: «Когда «Спартак» выиграл чемпионство, я был уже подшофе»

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как встретил чемпионство «Спартака» в 2017 году. По словам футболиста, он был выпивший, поскольку поминал своего дядю, экс-игрока красно-белых Валерия Глушакова.

— Когда мы выиграли чемпионство, я был уже подшофе, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ». — Было 40 дней со смерти дяди, я уже выпил. Когда мне сказали, что мы чемпионы, были слезы, радость. Я взял банку и пошел на стадион. Потом все меня искали с банкой.