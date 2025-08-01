Футбол
1 августа 2025, 22:00

Давыдов о самой популярной команде: «За «Спартак» болеет вся Россия. Ответ очевиден. Я скорее застрелюсь, чем скажу, что «Зенит»

Дарик Агаларов
Денис Давыдов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Для меня тут не может быть двух вариантов. За «Спартак» болеет вся Россия. Ответ очевиден. Я скорее застрелюсь, чем скажу, что «Зенит». У меня есть много памятных историй с болельщиками. Первое, что приходит в голову — это фанатская бойня в Питере «Тупик». Тогда 300 болельщиков «Спартака» побили около 2000 фанатов другой команды. Я знаю много ребят из фанатского движения. Я испытываю чувство гордости, что я знаком с этими ребятами, которые защищают цвета родного клуба. Знаю много историй, когда три человека оставались баннер защищать. Я горжусь болельщиками «Спартака». Фанатское движение — это очень большая для меня история. «Спартак» — самый лучший клуб с лучшей фанатской историей», — сказал Давыдов «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Денис Давыдов (футбол)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • Корнелий Шнапс

    Вся Россия? То есть болельщики вообще всех команд на самом деле за Спартак? И тот, кто футболом не интересуется все равно за Спартак? Очччень здравое суждение.

    02.08.2025

  • Павел Заблоцкий

    Москва конечно очень большой город но не вся Россия... совсем...

    02.08.2025

  • Борис Игоревич

    дебилоид, в конце каждого сезона сэ проводит экспертизу судейства, и из года в год одна и таже картина - все спорные решения - в пользу спама. и ошибок в его пользу всегда больше всего. это еще подсвинковый ресурс, так то картина совсем удручает.. как началось с приглашения судей в клуб , так уж 4й год пошёл тотального подсуживания свиноте... так совпало.. типа. другое дело, что свинина такие лохи, что это им не помогает. сосут бестрофейные на 5-10 х местах, что судейки ни творят..

    02.08.2025

  • lenin.vowa2018

    просто заработать хотят. Все же понимают чем закончится голосование. Даже с учетом того что Спартак сейчас не тот что в декабре был, тогда голосование было бы вообще глупо проводить. Смотри как бесятся питерские, на говно исходят, злоба гложет что они миллиарды тратят а люди их за говно считают. :rofl:

    02.08.2025

  • Великий Пу

    Я скорее застрелюсь, чем скажу, что «Зенит».-я дам вам парабеллум

    02.08.2025

  • lenin.vowa2018

    сейчас самый богатый клуб в Питере. Все глоры перебежали к нему.

    02.08.2025

  • lenin.vowa2018

    не ври.

    02.08.2025

  • lenin.vowa2018

    в Питере многие болеют за Спартак. Особенно когда видят что творит этот глава госкомпании на государственные деньги.

    02.08.2025

  • lenin.vowa2018

    Спартак может как проиграть кому угодно, так и выиграть. НИКТО из российских клубов не выигрывал 6 игр из 6 в группе ЛЧ. Долгое время этот рекорд даже повторить никто не мог.

    02.08.2025

  • lenin.vowa2018

    заметь, в КАЖДОМ туре даже ЭСК признает - судьи "ошибаются" против Спартака! И я уже даже не сразу и вспомню - а когда признавали что ошибались в его пользу? Другим командам даже жаловаться не на что - они все довольны судейством.

    02.08.2025

  • lenin.vowa2018

    даже в Питере мало кто болеет за Зенит. Газовщиков же немного в городе. Был бы ещё какой-то клуб - все ходили бы на него. Думаете почему быдло зенитовское не хочет чтобы ещё один клуб был? Из-за этого! Вот и вынуждены мы ходить на Зенит, даже если болеем за Спартак.

    02.08.2025

  • Ed71

    и не в "Тупике", а в Фермопилах

    02.08.2025

  • Дитё малое. Причем здесь спорт и какая-то бойня?

    02.08.2025

  • bishevcky

    Это который Давыдов,который Месси? Так ему уже давно надо было застрелиться.

    02.08.2025

  • merniloskut

    Мы Спартак, а вы бамжи!)))))

    02.08.2025

  • Boris Doris

    Ну, коль проект запущен сэ , результат то уже понятен. Зачем при этом нагнетать ещё, публикуя мнения всяких недоумков - совершенно не ясно. Вот этот мясной клоун восторгается публично историей Тупика. А что там реально произошло? Да, хардкор свиней забил на аргументах питерских. Прям радуется порось, смакует эту историю. Наверное очень весело, особенно тем кому там ноги руки поломали.. Ну, можешь ещё историю Щелчка посмаковать. Или поржать над Эйзелем, че уж там.. Выродок этот свинорыл просто. Ему реально лучше застрелиться.

    02.08.2025

  • Какую ерунду он сейчас сказал, детский лепет. Какая разница кто кого побил. Лучше застрелись, да смелости не хватит. Не говори того, чего не сможешь сделать. Здесь люди про спорт должны говорить, а не про бойню.

    02.08.2025

  • 99

    Кто-то гордится отморозоками из подворотни , а кто-то гордится Кубком уефа и Суперкубком. Так продолжаем ждать когда русский Месси выстрелит :joy:

    02.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это были спартанцы.

    02.08.2025

  • novick

    Зачем запускать этот проект в и без того, мягко говоря, натянутые отношения между этими командами? Для того, чтобы обострить еще больше?

    02.08.2025

  • DemolisherAjax

    «СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит» Иииии.....теперь спрашивает только бывших футболистов Спартака - какой же клуб популярнее? Сказочные "журналисты"...

    02.08.2025

  • lvb

    Бухаешь, Спирт? Дуркуешь? Вялотекучка? ЧСВ, ничем не подкрепленное, ты даже матчасть не знаешь, лох из Мухосранска)). Придумал нам на посмех сказочку о том шо ты что-то значил в советском футболе? Так мы и поверили. Я тебя раз 20 спрашивал о футбольной истории. Ты не дал НИ ОДНОГО правильного ответа. Ты полное тупое в прогнозах, сам вылезал, никто тебя за руку не тащил. Ты бредишь публично, выдавая глупости уровня Вадика. Ты позор армейских болел, пользователи сами об этом регулярно пишут. Так шо завали хайло, телепень. Ты просто тупой глор "недоваренной конины"(с) БГГГГ

    02.08.2025

  • Marty Friedman

    я дам вам парабеллум...(с)

    02.08.2025

  • alexanderpisyako

    Глупее и не скажешь!!!!!

    02.08.2025

  • Игорь Малышев

    Ща тебе вся Россия патроны подносить начнёт.

    02.08.2025

  • 2Sobbaki

    Приглашаем ФСБ на наличие незарег огнестрела

    02.08.2025

  • Спринт

    Дуремарчик сельпошный (онО же сопливеньки-чмошненький раб56 **) ты ж и рядом с футболам не повалялся и не петришь даж на пол-полушки ни в чем спортивном, а все пяжесси хть что й то ляпнуть .. типа ".. я сказал .." за 3,8 - 4,5 сек. про ташкент прописку откосячка геморойно-геймерной обслуги пинг-понга .. Ты дундучек, трусливенько пукающий из-за угла, и есть псевдо-спортивная пониженная ответсвенность .. не посмех даже дилетантской массовочке ..

    02.08.2025

  • Спринт

    Кучка примитивных болел и идиотических фанов, которые и близко не болельщики, и такая породия на рус.месси как никто Давыдов - это и есть тушинский колхозчи .. Такая вот пародия на якобы "популярно-народную командёшку" .. Уровень бастующих против якобы своей команды, придурноватых Фратрийцев. Тушинский пассив Лукойла - вечное посмещище футбольной России.

    02.08.2025

  • Циничный

    Бакланное быдло тоже глоры секты рабов ромбика.

    02.08.2025

  • TokTram_

    Ой, дебил. Как и те дебилы, что стрелку забили и устроили разборки. К футболу это не имеет никакого отношения.

    02.08.2025

  • Бывший футболист Спартака отвечает на вопрос о самой популярной команде: -А вот у меня на фронте интересный случай был..Мы как раз под Курском стояли.. -Вот заливает! Тебя,наверное Давыдов,сегодня как с лестницы башкой скинули,так у тебя и вторая половина отказала...

    02.08.2025

  • ФОКСИ

    Дебил.....

    02.08.2025

  • ФОКСИ

    Еще бабу нюру из Тарасовки спросите....

    02.08.2025

  • Bes10

    Это было раньше, а теперь вся Россия кричит Зенит позор Российского футбола

    02.08.2025

  • Bes10

    Точно бакланное

    02.08.2025

  • fedland

    300 Спартачей не побили, а отмутузили 2000 человек др команды...

    02.08.2025

  • svs

    Он просто считает что Россия и Москва одно и тоже. За пределами МКАД все против Москвы.

    02.08.2025

  • richardford

    Тут неизлечимо больные люди, в том числе этот футболёр, который обещает застрелиться. Ещё неделю назад эта команда обосралась на своём стадионе, а уже сегодня всё свиное стадо лижет ей зад.

    02.08.2025

  • Сергей Смекалов

    идиот...кто кого побил-соль земли русской.Куда идём!?

    01.08.2025

  • Циничный

    Нацхохлы тоже визжат на Россию. А глоры рабов секты ромбика тоже визжат по любому поводу.

    01.08.2025

  • По мечу

    Киркоров по опросам тоже самый популярный :grin:

    01.08.2025

  • refes

    "Иногда лучше молчать, чем говорить". Если бы Давыдов следовал этому принципу - мог бы и за умного сойти) И дело тут совершенно не в том у какого клуба больше болельщиков - у "Спартака", скорее всего, больше - и что? Давыдов - это действительно то, чем ты гордишься - что кто-то кому то настучал по репе? Я сравниваю этого "нашего Месси" и Федю Черенкова - и просто нет слов. Нверное, и в этом тоже секрет того, что "Спартак" Черенкова нравился даже противникам, а нынешний многие откровенно презирают

    01.08.2025

  • Павел Заблоцкий

    Позор проигрывать 7-1...

    01.08.2025

  • Павел Заблоцкий

    Смешно спрашивать игрока клуба, даже бывшего кто лучший.... Жаль что в такой большой стране, что в СССР что сейчас все сильные и богатые клубы РФ были только в Москве и потому вся страна как Труфольлдино из Бергамо - ...а я всегда за тех кто побеждает....

    01.08.2025

  • Валерий Незнамов

    За Спартак болеет вся Россия? Давыдов, ты с луны свалился?

    01.08.2025

  • lvb

    Чем тут Давыдов гордится? Тем что фандвижу уделял больше внимания, чем собственно футболу? Или тем что не оправдал надежд множества болел ФК СМ, которые видели лично оного"Мэссишку" и смотрели ролики о его игре? Болелы от него другого ждали. На Пиняева посмотри и завидуй) Надеялись, что у нас появится свой качественный форвард высокого класса. А на деле? Ну сделал пару ассистов при аж самом Алене, после как Валера получил в марте 2014 "волшебный пендель" от Хведуна и погонялово "сбитый")). А когда я летом 2016 увидел оного "игрочишку" в огромных труселях ниже колена, при попытке спрятать свой огромный "джоп", то есть зад, как у хоккеиста. Я сказал при свидетелях " С этим кончено, забудьте, через год его в основе ФК СМ не будет"(с).. Угадал... И вообще троица Кротов-Давыдов-Зуев.. почему-то была какой-то бестолково-инфантильной, сами себе карьеру в ФК СМ испоганили. Получили хороший контракты и сложили лапки. Далее пошли по рукам аки эти, " пониженной ответственностью")

    01.08.2025

  • А.С.А.

    Нн-дааа... Больше "всей России" нечего делать, как "болеть" за кучку жирных котов-миллионеров непонятного происхождения и их ещё более жирных хозяев, пилящих бабло вокруг футбола((( А "гордиться" спартаком, удивившим весь спортивный мир на ЛЧ 2002, продувшим 6 матчей из 6 со счётом 1-18 способны только мазахисты((( Такого позора вообще ни один клуб ни одной страны не дарил своим болелам!

    01.08.2025

  • Ю.Ю.

    300 человек побили 2000. Хренасе!))) Вот так и рождаются легенды. А пацанята ведутся на такие сказки и очень хотят быть причастными к таким "подвигам".

    01.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Особенно когда фанаты отмечали день Рождения дедушки Адольфа.

    01.08.2025

  • Артемон Доберманов

    Асмарал

    01.08.2025

  • Vital111

    Стреляйся

    01.08.2025

  • GeKta

    Вот из-за них и ввели фан ай ди, - везде насрали...

    01.08.2025

  • igorlvov

    НАШ ЧЕЛОВЕК.........да и по правде сказать! Какой в опу Зенит!? Ну ЦСКА там Динамо я ещё понимаю! А это!? Какое то недоразумение, вырощенное на наши общие деньги, липовое во всем от псевдо за уши принянутые чемпионства, до непонятной любви болельщиков! Мне Питер нравится, да и люди там нормальные! Одно не нормальное - этот клуб! Согласитесь хорошее позором не назовут! (И кстати это название придумл не Спартак!) ......так что :)

    01.08.2025

  • gyn

    не вся

    01.08.2025

  • Леший

    Защитники баннеров - повод для настоящей гордости! Особенно если Денису больше нечем гордиться...

    01.08.2025

  • Anash

    Вот этот фанатизм игроков и болел Спартака и приводит к тому, что эта команда становится не столько популярной, сколько откровенно Скандальной! Причем из тура в тур! Неужели это никогда не кончится ???

    01.08.2025

  • Циничный

    За Спартак болеет всё быдло России.

    01.08.2025

  • Старшой0754

    Из рогатки...

    01.08.2025

  • zg

    "Русиш партизаниш пуф-пуф!"-а так,молодец,наш Месси!)

    01.08.2025

    Смородская — о самом популярном клубе: «Народным любимцем является «Спартак», но и «Зенит» — достойный клуб в этом плане»

    «Евро-Футбол»: «Спартак» готов сделать «Марселю» предложение о переходе защитника Балерди
