Давыдов о самой популярной команде: «За «Спартак» болеет вся Россия. Ответ очевиден. Я скорее застрелюсь, чем скажу, что «Зенит»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Для меня тут не может быть двух вариантов. За «Спартак» болеет вся Россия. Ответ очевиден. Я скорее застрелюсь, чем скажу, что «Зенит». У меня есть много памятных историй с болельщиками. Первое, что приходит в голову — это фанатская бойня в Питере «Тупик». Тогда 300 болельщиков «Спартака» побили около 2000 фанатов другой команды. Я знаю много ребят из фанатского движения. Я испытываю чувство гордости, что я знаком с этими ребятами, которые защищают цвета родного клуба. Знаю много историй, когда три человека оставались баннер защищать. Я горжусь болельщиками «Спартака». Фанатское движение — это очень большая для меня история. «Спартак» — самый лучший клуб с лучшей фанатской историей», — сказал Давыдов «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.