Деменко высказался о причинах конфликта Дзюбы и Семака

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал конфликт между нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ. После игры Дзюба, отвечая на вопрос, помирился ли он с Семаком, спросил: «Кто это?»

«Дзюба уже взрослый человек. И все обиды уже должны остаться в прошлом. Но Артема задевают вопросы, касающиеся Семака. Поэтому он так и отвечает. Однако если Дзюба сам станет тренером, то поймет, почему наставники делают замены во время матчей, почему меняют основной состав. Я, будучи игроком, тоже не понимал некоторые тренерские решения и проявлял эмоции в ответ», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

35-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля этого года. С 2015 по 2022 год Дзюба играл за «Зенит», с которым четырежды становился чемпионом России под руководством Семака.

В текущем сезоне Дзюба забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в 9 матчах за красно-зеленых.