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Сегодня, 18:49

Деменко высказался о причинах конфликта Дзюбы и Семака

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал конфликт между нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ. После игры Дзюба, отвечая на вопрос, помирился ли он с Семаком, спросил: «Кто это?»

«Дзюба уже взрослый человек. И все обиды уже должны остаться в прошлом. Но Артема задевают вопросы, касающиеся Семака. Поэтому он так и отвечает. Однако если Дзюба сам станет тренером, то поймет, почему наставники делают замены во время матчей, почему меняют основной состав. Я, будучи игроком, тоже не понимал некоторые тренерские решения и проявлял эмоции в ответ», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

35-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля этого года. С 2015 по 2022 год Дзюба играл за «Зенит», с которым четырежды становился чемпионом России под руководством Семака.

В текущем сезоне Дзюба забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в 9 матчах за красно-зеленых.

Источник: Vprognoze.ru
Артем Дзюба
Максим Деменко
Сергей Семак
Футбол
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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