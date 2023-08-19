Деменко: «Спартак» сейчас — грозная сила»

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко считает, что психология сыграет важную роль в противостоянии между его бывшими командами в 5-м туре чемпионата России.

«Все равно считаю, что «Спартак» сейчас — грозная сила. Это все равно противостояние. Важно, кто как подойдет к матчу. Психологический фактор имеет значение. Поражение повлияло на «Спартак», в любом случае, и «Зенит» тоже понимает, что ему надо подниматься», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.