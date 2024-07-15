Мелешин — о тренировочном процессе в «Спартаке»: «Мы уделяем больше времени стандартам»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин рассказал «СЭ», стала ли команда больше работать над стандартными положениями в новом сезоне.

«Работа над стандартами всегда проводится, потому что это неотъемлемая часть нашего вида спорта. Сейчас, может быть, мы чуть больше уделяем этому времени, но ничего такого особенного мы не делаем. Готовимся, отрабатываем какие-то взаимодействия. Что-то получается, что-то нет», — сказал Мелешин «СЭ».

В первом туре РПЛ сезона-2024/25 красно-белые 21 июля на выезде сыграют против «Оренбурга».

Александр Абустин