Дело по иску Газизова к Федуну на 365 миллионов рублей направлено в Хорошевский суд Москвы

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что дело по иску бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова к экс-владельцу клуба Леониду Федуну передано из Октябрьского суда Уфы в Хорошевский суд Москвы.

«Мы заявили ходатайство о передаче дела по подсудности по месту жительства Леонида Федуна — это территория Хорошевского суда Москвы. Суд с удовольствием удовлетворил данное ходатайство и направил дело. При этом Федун никогда не являлся работодателем Газизова, но, как вы бочку с медом не назовете, она останется бочкой с медом, никогда не станет цистерной с бензином. Можно писать что угодно, но Федун никогда не был работодателем Газизова, что было установлено на заседании. Дело было направлено с соблюдением законодательства по территориальности», — приводит ТАСС слова Завьяловой.

Также она ответила, что это личный иск Газизова к Федуну.

«Этот иск Газизов предъявляет к Леониду Арнольдовичу лично. Какие основания? Считает его своим работодателем в лице председателя совета директоров, должностным лицом», — добавила Завьялова.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Он подал иск к Федуну с требованием выплатить 365 миллионов рублей.

Федун покинул «Спартак» в августе 2022 года, после того как компания «Лукойл» купила 100 процентов акций клуба.