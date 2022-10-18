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Агент Бальде: «Получили документы мотивировочной части отстранения. Планируем ждать конца дисквалификации»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ», что футболист не планирует подавать апелляцию на свою дисквалификацию.

«Мы получили документы мотивировочной части отстранения Кейта. Не планируем с этим ничего делать. Будем ждать окончания периода дисквалификации», — сказал агент «СЭ».

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в одном матче команды: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

В сентябре 27-летнего сенегальца дисквалифицировали на 3 месяца за опоздание на допинг-тест в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Бальде Кейта
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
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