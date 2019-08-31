Деку объяснил, почему его клиент перешел из «Порту» в «Зенит»

Знаменитый в прошлом полузащитник Деку, агент защитника «Зенита» Йордана Осорио, в интервью официальному сайту петербуржцев рассказал, почему выбор игрока пал именно на сине-бело-голубых.

— «Зенит» — это клуб с огромной историей, который в последние годы стал настоящим грандом — по количеству трофеев, по именам игроков, которые носили и носят его футболку, по всему, что окружает его, — заявил Деку. — При этом «Зенит» постоянно ищет возможности стать еще лучше и сильнее. Поэтому Йордан оказался там, где продолжит расти, развиваться как профессионал и будет бороться за большие награды.

Осорио — игрок с характером и выдающимся талантом. Он очень силен физически и обладает высокой скоростью, что не всегда отличает защитников с его габаритами. Все это позволит ему внести большой вклад в командное дело.

«Зенит» арендовал 25-летнего венесуэльца у «Порту» до конца сезона с возможностью последующего выкупа.

«Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио //

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