Давила назвал основное отличие РПЛ от чемпионата Мексики
Полузащитник ЦСКА Виктор Давила высказался о разнице и схожести между чемпионатами России и Мексики.
«То, что роднит обе лиги, — высокая интенсивность. Различия? В Мексике очень много атакуют и меньше защищаются, а в России — наоборот. В этом основное отличие», — приводит слова Давилы пресс-служба ЦСКА.
25-летний чилиец перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» в летнее трансферное окно. Давила подписал с армейцами контракт до 2027 года.
Полузащитник провел три матча за ЦСКА, не отличившись результативными действиями.
Источник: ФК ЦСКА
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|
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|
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|1
|2
|4
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|5
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|1
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|- : -
|16.09
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|16.09
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|
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|
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|П
|
|
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Балтика
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|
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|Ж
|
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|1
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|1
|1
|
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