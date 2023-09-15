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Сегодня, 17:04

Давила назвал основное отличие РПЛ от чемпионата Мексики

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Виктор Давила высказался о разнице и схожести между чемпионатами России и Мексики.

«То, что роднит обе лиги, — высокая интенсивность. Различия? В Мексике очень много атакуют и меньше защищаются, а в России — наоборот. В этом основное отличие», — приводит слова Давилы пресс-служба ЦСКА.

25-летний чилиец перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» в летнее трансферное окно. Давила подписал с армейцами контракт до 2027 года.

Полузащитник провел три матча за ЦСКА, не отличившись результативными действиями.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
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