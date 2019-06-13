Давид Трезеге: "Маркизио нужно все доказывать на поле"

Автор победного гола сборной Франции на чемпионате Европы-2000, экс-нападающий "Монако" и "Ювентуса" и посол Евро-2020 Давид Трезеге в интервью "СЭ поделился мнением о предстоящем турнире, Александре Головине и стадионе в Санкт-Петербурге.

– Вы – посол "Ювентуса". Удивились, узнав о переходе Клаудио Маркизио в"Зенит"?

– Российский футбол сильно изменился в последнее время, амбиции ведущих клубов растут – полагаю, это убедило Клаудио выбрать такое направление для продолжения карьеры. "Зенит" – один из европейских грандов, взял золото в этом году, в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, заслуживает большого уважения. Так что Маркизио, которому было важно поддерживать высокий уровень игры и продолжать завоевывать титулы, сделал правильный выбор.

– Болельщики "Зенита" не слишком довольны им – он пока больше ходит по музеям и рекламирует кофе.

– Тяжело давать оценку тому, о чем я не в курсе – в "Юве", где мы были партнерами, я знал Клаудио как первоклассного профессионала. Но если у фанатов сложилось такое мнение – что же, нужно становиться лучше и всем все доказывать на поле. (Егор Бычков)

Давид Трезеге: "Головину было очень нелегко"