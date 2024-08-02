Кузьмичев: «Работа Амарала в «Спартаке» внешне не впечатляет»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил работу спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.

«Работа Амарала внешне не впечатляет. Не знаю, кому нужно ставить в заслугу приглашение Барко, но в первой игре вместе с ним «Спартак» смотрелся очень гармонично. Это игрок, который в середине поля необходим. Насколько он соответствует в соотношении цена-качество, и как стабильно он будет играть, мы сможем сказать ближе к экватору чемпионата.

Игрок он яркий, культура паса очень бросилась в глаза, как он отдает своим партнерам на скорости. Он дает такую передачу, что не нужно останавливаться, чтобы продолжить движение. Если партнер в статичном положении, то мяч приходит именно под дальнюю ногу, чтобы удобно было принимать, то есть культура паса у него на очень хорошем уровне. И как он передвигается, как он сам может один в один обострить и исполнить стандарт, это тоже. Прям вот интересный парень, первое впечатление очень приятное оставил», - цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.