Дасаев считает, что голкипер Свинов не вернется в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев считает, что голкипер Илья Свинов не вернется в клуб.

— Илья Свинов пришел из «Факела» и ушел обратно, так и не дебютировав за «Спартак». Что думаете потому поводу?

— Я ж не могу влезть в голову Свинову и узнать, что там у голевое у него твориться. Думаю, надо было побыть в «Спартаке», работать создавать конкуренцию Максименко и Селихову. Но если он решил так, это ж его мнение. Может, ушел, потому что хочет играть. Но с другой стороны, хочет играть — это ладно, но как он выступит за «Факел». Обратного возврата в «Спартак» уже не будет, — сказал Дасаев на мероприятии, посвященном 100-летию клуба.

Ранее стало известно, что «Факел» и «Спартак» согласовали аренду 21-летнего вратаря сроком на один сезон.

Свинов уже выступал за воронежский клуб, из которого в январе 2022 года перешел в «Спартак». В сезоне-2021/22 россиянин не провел ни одного матча за основную команду красно-белых. Вратарь трижды сыграл за «Спартак-2» и пропустил 6 голов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в сезоне-2022/23 команда будет выступать в РПЛ.