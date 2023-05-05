Данни — о чемпионстве «Наполи»: «Очень рад, что мистер Спаллетти выиграл золото!»

Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал чемпионство Лучано Спаллетти с «Наполи».

«Очень рад, что мистер Спаллетти выиграл золото! Я думаю, что этот титул очень важен для многих в Италии!» — сказал Данни «СЭ».

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.

Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны в сезонах-1986/87 и 1989/90.