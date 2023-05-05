Булыкин рассказал, кто из тренеров разочаровал в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин проанализировал неудачи тренеров команд РПЛ в текущем сезоне.

«Со знаком «минус» запомнилось сразу несколько наставников. Разочаровали работа Спартака Гогниева в «Химках», путешествия по командам Андрея Талалаева, упущенная Гильермо Абаскалем возможность побороться с «Зенитом» за чемпионский титул и вылет «Спартака» из кубка. Также в этот список входит Славиша Йоканович за полностью проваленный «Динамо» сезон, начиная от вылета из кубка от «Акрона» и места в середине турнирной таблицы чемпионата РПЛ и заканчивая юбилейным матчем», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Гогниев в подмосковных «Химках» в 19 матчах добился лишь 1 победы при 5 ничьих. Талалаев за текущий сезон успел поработать в грозненском «Ахмате», московском «Торпедо» и «Химках».