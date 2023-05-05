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Сегодня, 14:01

Булыкин рассказал, кто из тренеров разочаровал в нынешнем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин проанализировал неудачи тренеров команд РПЛ в текущем сезоне.

«Со знаком «минус» запомнилось сразу несколько наставников. Разочаровали работа Спартака Гогниева в «Химках», путешествия по командам Андрея Талалаева, упущенная Гильермо Абаскалем возможность побороться с «Зенитом» за чемпионский титул и вылет «Спартака» из кубка. Также в этот список входит Славиша Йоканович за полностью проваленный «Динамо» сезон, начиная от вылета из кубка от «Акрона» и места в середине турнирной таблицы чемпионата РПЛ и заканчивая юбилейным матчем», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Гогниев в подмосковных «Химках» в 19 матчах добился лишь 1 победы при 5 ничьих. Талалаев за текущий сезон успел поработать в грозненском «Ахмате», московском «Торпедо» и «Химках».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10847072-bulykin-rasskazal-kto-iz-trenerov-razocharoval-v-nyneshnem-sezone-rpl.html
Андрей Талалаев
Дмитрий Булыкин
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
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7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

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