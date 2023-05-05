Комбаров рассказал, как повысить уровень судейства в России

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об уровне судейства в России.

«Не знаю, с чем связано падение уровня судейства в России. Пусть с этим разбираются люди, которые работают с судейством. Пусть вводят новые практики, сборы, дополнительные тренировки. Может, тогда что-то изменится», — сказал Комбаров «СЭ».

В прошлом году Комбаров начал тренерскую карьеру. С июля он возглавляет «Звезду» из Санкт-Петербурга.