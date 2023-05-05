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Сегодня, 14:15

Комбаров рассказал, как повысить уровень судейства в России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об уровне судейства в России.

«Не знаю, с чем связано падение уровня судейства в России. Пусть с этим разбираются люди, которые работают с судейством. Пусть вводят новые практики, сборы, дополнительные тренировки. Может, тогда что-то изменится», — сказал Комбаров «СЭ».

В прошлом году Комбаров начал тренерскую карьеру. С июля он возглавляет «Звезду» из Санкт-Петербурга.

Дмитрий Комбаров
Футбол
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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  • Gordon

    Тренировок и сборов полно. Организация в целом через одно место. Все судейские организации одновременно возглавляет один и тот же человек - и тот дилетант.

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    1
    		 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
    2
    		 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
    3
    		 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
    4
    		 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
    5
    		 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
    6
    		 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
    7
    		 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
    8
    		 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
    9
    		 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
    10
    		 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
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    13
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