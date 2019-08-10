Данни: "Петербург навсегда останется у меня в сердце и в жизни"

Перед матчем 5-го тура чемпионата России "Динамо" – "Зенит" португальский полузащитник Данни, игравший за обе команды, в интервью "СЭ" отметил, что ему нравилось в московском клубе и что дал ему клуб из Санкт-Петербурга.

– Что вам больше всего нравилось в "Динамо"?

– Мне нравилось играть в обеих командах – это был новый и важный опыт. "Динамо" открыло мне дверь в чемпионат России, помогло стать лидером, одним из лучших футболистов.

– Что дал вам "Зенит"?

– Все, что я хотел: Суперкубок Европы, Лигу чемпионов, матчи на знаменитых европейских стадионах, титулы. Обе команды у меня в сердце. Просто в Петербурге я играл больше лет, там родилась моя дочь. Так что этот город я обожаю, и он навсегда останется у меня в сердце и в жизни. (Юлия Яковлева)

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