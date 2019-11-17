Данила Ведерников: «Лучшие игры Мамаева за «Ростов» еще впереди»

Защитник «Ростова» Данила Ведерников прокомментировал исход контрольного матча с «Краснодаром» — 0:1. В игре принял участие новичок команды, экс-хавбек «Краснодара» Павел Мамаев. Ведерников ранее тоже выступал за кубанцев.

— Получилась отличная игра, сегодня был мотивирован, хотел показать себя в матче против бывшего клуба, — цитирует официальный сайт «Ростова» Ведерникова. — Несмотря на счет, мы провели хороший матч. Радует, что во время перерыва в РПЛ есть возможность сыграть с сильными соперниками, это позволяет оставаться в тонусе.

На стадионе как всегда была отличная атмосфера, благодарен болельщикам за хороший прием.

Мамаев? Конечно, он был очень мотивирован сегодня. Его лучшие игры за «Ростов» еще вперед.