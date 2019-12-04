Даниил Уткин: «Каждым своим действием стремлюсь доказать, что достоин места на поле»

Полузащитник и воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин рассказал об игре за основную команду.

— Давно обратил внимание, что в стартовом составе ощущаю себя комфортнее, — цитирует Уткина официальный сайт клуба. — Вместе с ребятами втягиваемся в игру, все на одинаковом уровне усталости. К выходам на замену я тоже приспособился, и все же в старте комфортнее.

— 33 очка за 17 туров в РПЛ. Подходящий график для «быков»?

— Неплохой. Хотя были матчи, где должны были дожимать и выигрывать. Но все равно держим приличный темп. Сейчас главное — не сбавлять обороты, тогда на финише все будет хорошо.

— В чем, по собственным ощущениям, нужно прибавлять в первую очередь?

— Надо работать над отбором и слабой ногой. Есть и еще один момент. Чувство пространства и чувство лимита своего времени. Но развить его я смогу только через матчи, если буду получать постоянную практику. Даже по ходу игры с «Арсеналом» ближе к концу почувствовал, что уже ориентируюсь лучше. Понимал, сколько у меня времени, где перспективнее отдать пас, а где можно продвинуть мяч самому. То есть даже за одну-единственную игру произошел небольшой прогресс.

— Как готовите себя к играм психологически? На аутсайдеров настраиваться сложнее?

— Для меня-то точно нет разницы! Не могу назвать себя стабильным игроком основы, так что для меня вообще нет проходных матчей. Мне важна каждая минута. Каждым своим действием стремлюсь доказать, что достоин места на поле.

В текущем сезоне на счету 20-летнего полузащитника 5 матчей в РПЛ, в которых он забил два гола. В еврокубках Уткин провел 5 матчей, в том числе забил гол во встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (1:2).

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр