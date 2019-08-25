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Даниил Фомин: «Приезд Черчесова был мотивацией для меня»

03:22
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Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в седьмом туре чемпионата России. Команда из Башкортостана впервые в своей истории обыграла питерцев.

— Эмоции только положительные, — цитирует ProSportStory Фомина. — Сами все видели, радуются все — город, болельщики. Приятно побеждать, а уж тем более чемпиона России.

— Что творилось в раздевалке?

— Порадовались. Без всякого шампанского, ведь только седьмой тур.

Мой гол? Это была быстрая атака, я получил пас от Бизяка. Подумал, что неудачно обработал мяч, а потом пробил и забил. Все само получилось.

Голы на старте сезона? Это все благодаря партнерам, атмосфера хорошая в команде. Мне все доверяют. Очень рад здесь оказаться.

— Обсуждали приезд Черчесова?

— Нет, но все знали, конечно. Да, это было мотивацией для меня и для ребят.

Чемпионат России: новости и статьи, турнирная таблица, календарь игр

Дополнительная информация

https://www.prosportstory.ru/post/фомин-рад-оказаться-в-уфе

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