Даниил Фомин: «Приезд Черчесова был мотивацией для меня»
Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в седьмом туре чемпионата России. Команда из Башкортостана впервые в своей истории обыграла питерцев.
— Эмоции только положительные, — цитирует ProSportStory Фомина. — Сами все видели, радуются все — город, болельщики. Приятно побеждать, а уж тем более чемпиона России.
— Что творилось в раздевалке?
— Порадовались. Без всякого шампанского, ведь только седьмой тур.
Мой гол? Это была быстрая атака, я получил пас от Бизяка. Подумал, что неудачно обработал мяч, а потом пробил и забил. Все само получилось.
Голы на старте сезона? Это все благодаря партнерам, атмосфера хорошая в команде. Мне все доверяют. Очень рад здесь оказаться.
— Обсуждали приезд Черчесова?
— Нет, но все знали, конечно. Да, это было мотивацией для меня и для ребят.
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