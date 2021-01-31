Данченко перешел из «Рубина» в АЕК
13:19
Греческий АЕК выкупил 26-летнего украинского защитника «Рубина» Олега Данченко, информирует сайт казанцев.
Данченко пришел в «Рубин» в июне 2019 года, cыграл за команду 20 матчей, в которых отдал две результативные передачи.
С августа 2020 года находился в аренде в «Уфе». В этом сезоне на его счету 16 матчей и пять голевых передач.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/oleg-danchenko-pereshel-v-aek
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